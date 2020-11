Sédhiou : Les acteurs du football cherchent d’autres Sadio Mané à Bambali

Les acteurs du football de la région de Sédhiou ont mobilisé hier samedi la jeunesse des 18 villages de la commune de Bambali à l'occasion de la finale de football qui a opposé les équipes de Singhère Boumouda et Bouno. Le vœu caché des présidents des ligues de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor est de dénicher d’autres Sadio mané dans cette localité qui a vu naître l'attaquant de Liverpool.Une seconde édition riche en sons avec l'animation de la rencontre par plusieurs artistes chanteurs et comédiens et en couleurs grâce aux différentes délégations venues des 18 villages et hameaux de la commune à l’honneur du parrain Seydou Sané, président du Casa Sport.En marge de la rencontre remportée par Singhère Boumouda, Seydou Sané s’est d'abord félicité de la forte mobilisation puis s'est dit satisfait des jeunes talents du ballon rond en puissance avant de s'engager à les accompagner sur la voie du professionnalisme.