Séduisant contre Palace: Pape Matar Sarr gagne de précieux points à Tottenham

Pape Matar Sarr, joueur Senegalais

Sa situation en Premier League était de plus en plus inquiétante et son départ de Tottenham faisait sujet de débat chez certains observateurs sénégalais. Mais Pape Matar Sarr semble sortir la tête hors de l'eau lors de la reprise du championnat anglais après un mois d’arrêt à cause de la coupe du monde Qatar 2022.





En effet, en début de saison jusqu’à la trêve pour le mondial, l’ancien pensionnaire de Génération foot n’avait joué aucune minute avec les Spurs même si son manager disait compter sur lui. C’est seulement lors de la défaite contre Aston Villa, dimanche 1e janvier, comptant pour la 18e journée, qu’il a été lancé par Antonio Conte. Entré à la 80e minute de jeu, son apport dans le jeu n’a pas pu peser dans la balance pour inverser la tendance. Tottenham s’incline par 2-0 à domicile, mais Pape Matar prend goût au rythme de la Premier League.





Conte: ''Très heureux pour Pape Sarr''





Les dix minutes passées sur le terrain ont, sans doute, bonifié le jeune milieu sénégalais de 20 ans. Malgré un temps de jeu, il a convaincu le technicien italien qui l'a reconduit dans le groupe lors du déplacement, mercredi, sur la pelouse de Crystal Palace. Alors que son équipe menée par 2-0, Conte décide de densifier son milieu de terrain en faisant entrer Sarr à la place de Skipp. Le Sénégalais impose son impact physique et séduit son coach.





‘’Il y a eu tellement de points positifs, en particulier, je suis heureux pour les jeunes joueurs. Nous faisons face à cette période avec des joueurs importants blessés et vous savez très bien que pour jouer à ce niveau, vous avez besoin de tous les joueurs disponibles. Malgré cela, nous avons montré avec Gil, il va s’améliorer match après match. J’étais heureux pour Skipp, très heureux pour Pape Sarr, son impact était vraiment important’’, s’exclame Conte.