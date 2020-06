Sélection algérienne, buts en C1, Clasico... Ces choses que vous ne savez peut-être pas sur Karim Benzema

Karim Benzema est sans doute l'un des plus grands talents de cette décennie. Entre Lyon et Madrid, le Français a glané pas moins de 22 titres majeurs. "Persona non grata " en équipe de France, depuis l’imbroglio avec Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’est plus appelé en sélection depuis octobre 2015. N'empêche, l'attaquant merengue continue de faire son trou, à tel point qu'on ignore certaines de ses prouesses.

1. Il est l'un des cinq meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions Au Real Madrid depuis 2009, il a ajouté 52 buts en C1 sur les 12 plantés avec Lyon. Ce qui lui vaut une 4e place au classement des meilleurs artilleurs de l'histoire de la C1, à égalité avec le Polonais Lewandowski. Avec 64 buts dans la plus prestigieuse des compétitions, il est à 7 unités de la légende Raul Gonzalez Blanco et loin derrière les monstres Ronaldo et Messi. Il compte à son actif 4 Ligue des champions.



Meilleurs buteurs en UEFA Champions League (de la phase de groupes à la finale) 128 : Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Real Madrid, Juventus) 114 : Lionel Messi (ARG, Barcelona) 71 : Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke) 64 : Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid) 64 : Robert Lewandowski (POL, Dortmund, Bayern) 56 : Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid) 50 : Thierry Henry (FRA, Monaco, Arsenal, Barcelona) 48 : Zlatan Ibrahimovic (SWE, Ajax, Juventus, Internazionale Milano, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United) 2. Il a marqué le but le plus rapide de l'histoire du Clasico 22 secondes avaient suffi à Karim pour marquer le but le plus rapide de l'histoire du Clasico, le 11 décembre 2011, à Bernabeu, devant Victor Valdes. Depuis 2009, il a marqué neuf fois contre Barcelone et offert 8 passes décisives. Il est le joueur en activité le plus prolifique de l'histoire du Clasico, derrière Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez.





3. Champion d'Europe U17 Karim fait partie de la fameuse prometteuse "Génération 87". En 2004, il est couronné Champion d'Europe des moins de 17 ans, à côté de Nasri, Ben Arfa ou encore Jérémy Ménez. L'attaquant de 33 ans a sans doute eu la carrière la plus aboutie. 4. Il aurait pu jouer pour l'Algérie Né en France, mais d’origine algérienne, Karim Benzema pourrait jouer en équipe nationale algérienne. En fait, on sait que la Fédération algérienne de football a tenté de le convaincre, quand il commençait à se faire un nom. Il a choisi la France et a joué 81 matches pour les Bleus jusqu’à sa dernière apparition en 2015.



5. Un film a été réalisé sur sa vie «LeK Benzema» a fait sa sortie en 2017 : un parcours sur son ascension depuis les rangs lyonnais jusqu'à la célébrité mondiale avec le Real Madrid. Mais aussi des interviews avec ses parents, ses amis et ses coéquipiers. Le film a également plongé dans son amitié avec le rappeur français Booba et sa relation étroite avec l’entraîneur Zinedine Zidane.



6. Famille de footballeurs Karim vient d’une grande famille. Au total, il a 8 frères et sœurs... trois frères et cinq sœurs. La star du Real Madrid est le troisième plus jeune de la famille, tandis que ses deux jeunes frères - Gressy et Sabri - ont également fait une carrière dans le football, mais pas au même niveau que Karim.