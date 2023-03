Sélection de Pape Ousmane Sakho : Aliou Cissé s’explique

Des habitués de la sélection sont absents de la liste, divulguée ce vendredi, par Aliou Cissé pour plusieurs raisons. Ce qui explique la présence des nouveaux comme Pape Ousmane Sakho, dont la sélection était très attendue par beaucoup d’observateurs de l’équipe nationale.



















Aliou Cissé est revenu sur les raisons de son choix : « Beaucoup de nos joueurs n’ont pas eu de temps de jeu et nous avons également des blessés. En réalité, ce sont des difficultés qui sont là depuis la coupe du monde. On connaît les qualités de Pape Ousmane Sakho, on le suit depuis deux ans. Il n’y a pas de discrimination, l’équipe nationale est ouverte à tous les joueurs. C’est pourquoi on a fait appel à lui ».













Rappelons que Pape Ousmane Sakho évolue à Simba Sports en Tanzanie.