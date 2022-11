Sélectionné pour le Mondial: Nicolas Jackson obtient une faveur de Villarreal

L’entraîneur de Villarreal, Quique Setién, s’est réjoui de la convocation de Nicolas Jackson avec le Sénégal en perspective de la Coupe du monde Qatar 2022.





Au sein de son club, la satisfaction est grande pour l’ancien joueur du Casa Sports. « Sa convocation était plus inattendue, mais pour le club et le joueur c’est une immense satisfaction », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi.