Sénégal 2-0 Congo : Le film du match

Pour son dernier match dans cette poule H avant les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022, le Sénégal avait à cœur de finir avec la manière contre le Congo. Les hommes de Aliou Cissé se sont imposés sur le score de 2 buts à zéro contre les diables rouges et peuvent désormais se pencher sur la Coupe d'Afrique des Nations en janvier.





Sans Sadio Mané et Aliou Cissé (suspendu pour cumul de cartons jaunes), l'équipe du Sénégal, dirigée par Régis Bogaert, a subi un gros turn-over avec 4 changements par rapport au dernier match contre le Togo. En défense, Alfred Gomis a pris la place de Edouard Mendy dans les buts. Juste devant le gardien rennois, bis répetita, avec les présences de Kalidou Koulibaly et Pape Abou Cissé dans l'axe et Bouna Sarr et Saliou Ciss pour les postes de latéraux. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye a formé un duo avec Nampalys Mendy. L'animation sur les ailes a été confiée à Ismaila Sarr (à gauche) et Kreppin Diatta (à droite). En attaque, le duo Habib Diallo-Boulaye Dia était aligné pour la première fois.





Après le match nul frustrant contre le Togo à Lomé, les Lions ont montré un visage plus conquérant ce samedi à Thiès dès l'entame du match. Acculé, les diables rouges vont concéder leur première occasion à la 7e minute sur une frappe de Boulaye Dia contrée par la défense congolaise. Le Sénégal va maintenir sa pression et jouer en bloc haut. À la 13e minute, Kalidou Koulibaly va se battre pour récupérer le ballon au milieu du terrain et lancer Ismaila Sarr en profondeur. Venant de la gauche, l'attaquant de Watford va éliminer son vis-à-vis, avec un crochet extérieur droit. Sur son bon pied et à l'entrée de la surface, il va décocher un enroulé du droit qui ne laisse aucune chance au portier congolais, Manfoumbi, 1-0 pour le Sénégal. Libéré, Isamaila Sarr va encore faire le show sur son côté gauche et obtenir un coup de pied arrêté vers le point de corner. Joué directement par Idrissa Gueye, le coup-franc va s'écraser sur la barre transversale.





Lui aussi dans un grand soir, Saliou Ciss va parfaitement jouer le une-deux avec Habib Diallo à l'entrée de la surface et se retrouver dans la surface de réparation congolaise. Le latéral droit va faire preuve de lucidité et donner un caviar à Ismaila Sarr qui va simplement pousser la balle au fond des filets (2-0, 24e) et inscrire son premier doublé en sélection nationale.





Les Lions ne relâchent la pression, à la suite d'un une-deux avec Habib Diallo à la 27e minute, Boulaye Dia va se retrouver en face du portier congolais mais va perdre son duel.





Spectateurs depuis le début du match, les Congolais vont avoir un sursaut d'orgueil à la 41e minute. Gaïus Makuta va décocher une frappe des 30 mètres, Alfred Gomis, bien en place, la détourne en corner. La seule occasion des visiteurs dans ce match. Après quelques minutes, l'arbitre du match envoie tout le monde au vestiaire pour la mi-temps.





Manque d'efficacité en seconde période





Au retour des vestiaires, les Lions reviennent avec la même dynamique de la première partie. À l'image de ce rush solitaire de Ismaila Sarr à la 50e minute. Le double buteur de la soirée va se jouer de la défense congolaise mais il va manquer de sang-froid face au gardien congolais, qui repousse sa frappe en corner. Idrissa Gueye va jouer ce coup de pied de coin et le déposer sur la tête de Pape Abou Cissé, le défenseur de l'Olympiakos va voir sa tentative finir sur la barre transversale.





Ayant la maîtrise de leur sujet, les Lions vont se procurer à nouveau une occasion à la 54e minute. Sur une ouverture de Habib Diallo, Kreppin Diatta va se retrouver en face de Mafoumbi (gardien congolais) et il va tenter de le lobber. Malheureusement pour l'attaquant monégasque, sa tentative passe au dessus des cages congolaises. La victoire assurée, le Sénégal va opérer ses premiers changements à la 59e minute. Baptême du feu pour Pape Gueye qui remplace Idrissa Gana, le milieu de terrain a fait son entrée au même moment que son coéquipier marseillais, Cheikh Bamba Dieng rentré à la place de Boulaye Dia. Malgré les nombreuses occasions de l'équipe du Sénégal, le score n'évoluera pas. Les Lions s'imposent ainsi sur la marque de 2 buts à 0 et terminent en tête de leur groupe H avec 16 points. Le tirage des barrages de la coupe du monde aura lieu en décembre et les rencontres vont se jouer en mars 2022. D'ici là, les hommes d'Aliou Cissé vont pouvoir se concentrer sur une échéance qui se rapproche, la Coupe d'Afrique des Nations (Can) 2021 en janvier au Cameroun.