Sénégal - Angleterre (3-1) : Les tops et les flops

Un Sénégal très convaincant a battu l'Angleterre 3 buts à 1 ce mardi au City Ground de Nottingham. Les Lions de la Téranga deviennent la première équipe africaine à faire tomber les Three Lions, chez eux en plus. Une performance historique, permise par une solide prestation de toute l'équipe, avec des tops et quelques flops.





Les Tops





Ismaila Sarr : Le Sénégal a (re)trouvé le "Iso" de Crystal Palace : incisif, percutant et surtout décisif. Avec l'absence de Sadio Mané, il a pris ses responsabilités et mené plusieurs attaques des Lions. Il a senti les bons coups, en témoigne son but où il anticipe le centre de Jackson pour prendre de vitesse la défense anglaise. Sur le plan défensif, il a beaucoup aidé ses coéquipiers, comme sa récupération parfaite dans la surface de réparation sur Bukayo Saka. Son entente avec El Hadji Malick Diouf sur le couloir gauche a également été bonne.





El Hadji Malick Diouf : Ismail Jakobs peut sérieusement s'inquiéter. Le défenseur du Slavia Prague a été très solide. Face au remuant Bukayo Saka puis Noni Madueke, le joueur de 20 ans n'a jamais flanché. Au contraire. Durant 90 minutes, il n'a subi aucun dribble ! Irréprochable sur le plan défensif, il s'est également offert plusieurs déboulés sur son couloir pour poser des problèmes aux Anglais. Ses centres n'ont pas toujours trouvé preneur, mais il a eu le mérite d'essayer de trouver des solutions.





Edouard Mendy : Fautif sur le but marqué par Harry Kane, Edouard Mendy aurait pu complétement sortir de son match. Mais le gardien de Al Ahly s'est bien repris par la suite. Sur Gibbs-White puis Saka en seconde période, il a sauvé les meubles pour garder l'avantage du Sénégal avec deux parades de grande classe. Si les Lions ont pu faire le break, ils le doivent pour beaucoup à leur gardien de but, qui a retrouvé son meilleur niveau.





Pape Thiaw : Face à Thomas Tuchel, le néo-sélectionneur sénégalais passait son premier grand test sur le banc des Lions. Un test réussi haut la main. Sur le plan tactique, Thiaw a trouvé un parfait équilibre entre jeu de position, attaque placée et transition rapide. Pendant une grande partie du match, le Sénégal a maitrisé son sujet, notamment dans l'utilisation du ballon, avec des circuits de passe très fluides. L'utilisation de ses milieux, notamment Habib Diarra qui dézonait beaucoup pour se retrouver sur le coté droit, a désorganisé le milieu anglais. Une belle trouvaille de Thiaw depuis quelques matchs. Seul point noir-grisé : la gestion de certains joueurs, notamment Krépin Diatta, qui a failli prendre un carton rouge à la 66e minute. Pape Thiaw a préféré le laisser sur le terrain. Un choix très risqué.





Les flops





Krépin Diatta : Le défenseur des Lions a été l'un des moins en vue côté Sénégal. Et les fois où on l'a vu, ses choix étaient discutables. Dès la 17e minute, il rate son intervention sur Gordon et reçoit le premier avertissement du match. A la 66e minute, il rate son contrôle, puis met une semelle sur Eze, passant de peu à coté du carton rouge. Le reste du match, il s'est cantonné à assurer son travail défensif. Il n'a pas fait un mauvais match, mais a été le seul en dessous de ses coéquipiers.