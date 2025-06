Sénégal - Angleterre : Pape Thiaw opère 9 changements, la compo officielle publiée

Après le nul face à l'Irlande, Pape Thiaw remanie presque totalement son onze pour faire face à l'Angleterre. Le sélectionneur fait en effet 9 changements, en comptant le repositionnement de Krépin Diatta, passé de milieu face à l'Irlande à latéral ce soir.





Dans les cages, Edouard Mendy reprend sa place. En défense centrale, la paire titulaire est de retour, avec Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Krépin Diatta est titulaire à droite, tandis que El Hadji Diouf est préféré à Ismail Jacobs.





Dans l'entrejeu, le doute subsistait entre Habib Diarra et Pape Guéye. Finalement, Pape Thiaw a choisi le milieu de Strasbourg pour accompagner Idrissa Gana Guèye et Lamine Camara. En attaque, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson sont titulaires.





Composition officielle du Sénégal face à l'Angleterre :