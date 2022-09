Sénégal-Bolivie : "Ce sera tout sauf un match amical’’, Aliou Cissé

La rencontre amicale entre le Sénégal et la Bolivie, prévue ce samedi à Orléans (France), promet beaucoup de duels. C’est du moins ce qu’a fait savoir le coach des Lions Aliou Cissé. Il était en conférence d’avant-match. Cissé a d'emblée évoqué le choix de la Bolivie.





‘’Le choix d’affronter la Bolivie n’est pas anodin ; c’est bien réfléchi. On a pensé devoir jouer une équipe d’Amérique du Sud avant la Coupe du monde et on a l’occasion de le faire avec la Bolivie. Les équipes d’Amérique du Sud sont souvent bien organisées, elles mettent de la densité et de l’agressivité dans leur jeu’’, a laissé attendre le sélectionneur national.





Le coach Cissé d’ajouter : ‘’Demain, ce sera tout sauf un match amical. Il y aura de l’intensité et de l’agressivité. L’Equateur peut être dans cette agressivité, même si ce ne sont pas les mêmes équipes tactiquement. Je pense qu’on sera servi.’’