Sénégal-Brésil : ce que l’on sait de la liste de Aliou Cissé

Le Sénégal affrontera le Brésil en amical le 20 juin prochain au stade José Alvalade, le stade du Sporting Portugal. D’après le communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF) publié dimanche à cet effet, le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 18 heures 30 (GMT).



Les Lions joueront pour la deuxième fois en amicalcontre la Seleçaõ. Les deux équipes avaient fait match nul (1-1) le 10 octobre 2019 à Singapour.



Pour ces retrouvailles avec les Brésiliens, le sélectionneur national publiera sa liste vendredi prochain. D’après Source A, Aliou Cissé dévoilera un groupe «de 25 à 26 joueurs». Le journal, qui croit savoir que les cadres de la sélection comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Gana Guèye seront convoqués, annonce le retour de Nicolas Jackson.



Présent au Mondial 2022 mais absent lors du dernier rassemblement de la Tanière, l’attaquant de Villarreal devrait donc retrouver la sélection. Avec huit buts inscrits et deux passes décisives délivrées en Liga, l’ancien joueur de Casa Sport réalise une fin de saison de feu en Espagne.



Aliou Cissé publiera une liste pour deux matches. Les joueurs retenus pour l’amical Sénégal-Brésil affronteront, trois jours plus tôt, le Bénin dans le cadre de l’avant-dernière journée des qualifications de la CAN 2024. Les Lions étant déjà qualifiés, ces deux rencontres leur serviront donc de préparation en vue du rendez-vous ivoirien où ils défendront leur titre de champions d’Afrique.

Le regroupement de la sélection nationale démarrera le 7 juin.