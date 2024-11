Sénégal-Burundi : le cadeau de la Fédération aux Lions

Les Lions avaient l’habitude de payer de leurs poches pour plusieurs membres de leurs familles et autres proches des billets pour les voir dans les tribunes lors des matchs à domicile. Pour Sénégal-Burundi, ce mardi 19 novembre au stade Abdoulaye-Wade, ils n’auront rien à débourser pour cela. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) est passée par là.



«Le président de la Fsf [Augustin Senghor] a demandé au capitaine, Kalidou Koulibaly, et au directeur technique national, Mayacine Mar, qu’un lot de billets sera mis à la disposition des joueurs pour leurs familles et proches, et ceci gratuitement», rapporte Les Échos dans son édition de ce mardi.