Sénégal/Burundi : Notes des joueurs – Habib Diarra, en patron, permet aux Lions de terminer en beauté





Déjà qualifié et assuré de la première place, le Sénégal avait à cœur de finir en beauté devant son public. Pour ce dernier match des qualifications à la CAN, Pape Thiaw a procédé à quatre changements par rapport au onze qui avait battu le Burkina Faso. Abdou Diallo, Pape Matar Sarr, Habib Diarra et Cherif Ndiaye ont pris la place de Moussa Niakhaté, Pape Guèye, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson. Un choix payant. Repositionné en meneur de jeu, Habib Diarra a brillé en inscrivant un doublé somptueux grâce à deux piqués précis. Avec cette cinquième victoire consécutive, les Lions terminent les qualifications sur une note positive.









Édouard Mendy : 6/10





Homme du match vendredi dernier lors de la victoire contre le Burkina Faso (1-0), où il avait réalisé quatre arrêts de grande classe, Édouard Mendy a connu une soirée relativement tranquille. Face à une équipe burundaise inoffensive, l’ancien gardien de Chelsea n’a pas eu grand-chose à faire. Cependant, il est resté concentré et s’est montré sûr dans ses sorties aériennes.









Krépin Diatta : 6/10





Comme contre le Burkina Faso, il a été le premier à lancer les actions offensives des Lions. En bonne entente avec Iliman Ndiaye et Habib Diarra, il a initié plusieurs actions dangereuses sur le flanc droit. Moins en vue en seconde période, il a tout de même sécurisé son côté droit, où il n’a jamais été pris à défaut. Son retour a manifestement fait du bien à l’équipe.









Abdou Diallo : 6/10





Aux côtés de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, qui retrouvait une place de titulaire, a livré une prestation solide. Sobre et efficace dans les duels, il n’a laissé aucune chance aux attaquants burundais. Offensivement, grâce à sa belle technique de gaucher, il a délivré de bonnes relances. Bien qu’il ait perdu sa place de titulaire depuis l’arrivée de Moussa Niakhaté, il a prouvé qu’il reste un élément précieux pour l’équipe.









Kalidou Koulibaly : 7/10





Sérieux et concentré, le capitaine des Lions a rendu une copie propre. Imbattable dans les duels aériens et impérial au sol, il a aussi été précieux dans les relances. Remplacé par Abdoulaye Seck à la 69e minute, qui est resté solide pour les 20 dernières minutes.









El Hadji Malick Diouf : 6/10





Sur le flanc gauche, il a beaucoup combiné avec Sadio Mané. Cependant, comme ce dernier, il n’a pas été très inspiré offensivement, manquant souvent dans le dernier geste. Défensivement, il a été intraitable, annihilant toutes les offensives adverses.









Idrissa Gana Gueye : 6/10





Dans son rôle de sentinelle, Gana Guèye a livré une prestation correcte. Son expérience a été précieuse dans les transitions, même s’il n’a pas été particulièrement en réussite sur coups de pied arrêtés. Sa maîtrise dans la possession a été un atout pour les Lions.













Pape Matar Sarr : 5/10





Aligné au milieu de terrain, Pape Matar Sarr n’a pas livré sa meilleure prestation. Malgré sa belle technique et son volume de jeu, il a commis de nombreuses fautes. Généreux défensivement, il a cependant été en deçà de ses standards. Remplacé par Ismail Pathé Ciss à la 87e minute.





Habib Diarra : 9/10





Aligné en meneur de jeu, Habib Diarra a démontré toute l’étendue de son talent. Déjà décisif contre le Burkina Faso, le jeune Strasbourgeois a inscrit un doublé somptueux, notamment grâce à deux superbes piqués. Remplacé par Lamine Camara à la 69e minute.









Iliman Ndiaye : 6/10





Déplacé sur le flanc droit pour cette rencontre, Iliman Ndiaye s’est illustré en première période. Insaisissable dans ses prises de balle, il a offert une passe décisive à Habib Diarra pour le premier but. Remplacé par Cheikh Tidiane Sabaly, auteur de la passe décisive sur le deuxième but d'Habib Diarra.









Sadio Mané : 5/10





Peu inspiré et discret, le numéro 10 des Lions n’a pas brillé. Malgré quelques tentatives sur son côté gauche, il n’a pas su peser sur le match, hormis une talonnade pour lancer El Hadji Malick Diouf.









Cherif Ndiaye : 5/10





Pour sa première titularisation, l’avant-centre de l’Étoile Rouge de Belgrade n’a pas été très en réussite. Cependant, son rôle en pivot a montré qu’il pouvait être un bon point d’appui. Il a tenté une belle reprise à la 25e minute, mais n’a pas su exploiter sa grande taille pour convertir les nombreux centres. Remplacé par Habib Diallo à la 77e minute.