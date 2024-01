Sénégal-Cameroun : De nouveaux forfaits planent dans les rangs des Lions

Le Sénégal va affronter, demain vendredi (17 h), le Cameroun sans certains de ses joueurs et pas les moindres. En plus de Youssouf Sabaly qui avait déjà raté le premier match contre la Gambie, Moussa Niakhaté et Abdallah Sima ne seront probablement pas sur la pelouse du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, face aux Lions indomptables.









Touché lundi dernier à une jambe, le défenseur sénégalais s’est entraîné à l’écart du groupe, lors de la séance de veille de match. Durant les 15 minutes ouvertes au public, Niakhaté a couru en boitillant avec le préparateur physique. Youssouf Sabaly s’est entraîné aussi à l’écart du groupe.









Abdallah Sima était absent à l’entraînement. Il souffre au niveau des adducteurs, avait informé Aliou Cissé en conférence de presse.









Cheikhou Kouyaté, qui a perdu son père, avait quitté ses partenaires et n’a pas encore rejoint le groupe.