Sénégal-Champion d’Afrique des Sourds : « Vous faites la fierté de notre pays »,(Macky Sall)

Le chef de l’Etat, Macky Sall a dans un post du Twitter, félicité les lions du Sénégal qui viennent de remporter la 1ere édition de la Can des Sourds. « Chaleureuses félicitations aux lions qui viennent de remporter avec brio et courage la 1ere édition de la coupe d’Afrique de Football des malentendants au Kenya. Bravo chers lions ! Vous faites la fierté de notre pays », a écrit le président de la République.





Pour rappel, le Sénégal a battu le Mali en Finale de la Can des Sourds sur le score de 1 but à Zéro. Un but inscrit sur pénalty par Khadim Marro à la 25e minute, permettant aux lions de remporter la 1ere place de la compétition.