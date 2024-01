[Matchday] Sénégal-Côte d’Ivoire (20 heures) : Choc entre deux géants pour la confirmation ou le rachat !

L’un est le tenant du titre et l’autre est le pays hôte de la Can 2023 et ils étaient, tous les deux, classés parmi les favoris de la compétition. Cependant leur parcours en matchs de poule a donné une autre impression sur le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Et leur destin se croise en huitième de finale ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, à partir de 20 heures. Une rencontre qui promet de rudes duels entre Lions et Éléphants qui ont connu des fortunes diverses en phase de poule.















Auteur d’un carton plein, le Sénégal a terminé leader de la poule C avec 9 points. Un parcours qui permet aux Lions de consolider leur statut de favoris. Cette performance des partenaires de Kalidou Koulibaly fait aussi parler d’eux. Ils attirent l’attention de leurs adversaires. Ce qui, sans doute, va rendre beaucoup plus difficile les sorties des Lions notamment face à la Côte d’Ivoire. Mais pour Aliou Cissé, c’est une autre compétition qui commence avec ses phases à élimination directe.













‘’Ce qui s’est passé au premier tour est derrière nous. Une nouvelle compétition commence face à une nouvelle équipe qui aura envie de se racheter face à son public. Nous avons des arguments à faire valoir et c’est à nous de nous concentrer sur le jeu. L’environnement on le connaît, l’hostilité aussi. Ce qui est important c’est de faire focus sur le match’’, a rappelé Aliou Cissé en conférence de presse.













Les Lions vont faire face à un adversaire qui vient de loin. La Côte d’Ivoire qui a terminé à la troisième de la poule A après sa désillusion face à la Guinée Équatoriale a profité d’une victoire du Maroc devant la Namibie pour bénéficier d’une place de meilleur troisième. Mais la mauvaise performance des Éléphants en phase de poule avait suscité la colère des supporters ivoiriens et le limogeage de Jean-Louis Gasset de son poste d’entraîneur.





Emerse Faé remplaçant, du technicien français veut voir un nouveau visage des Eléphants face aux Lions. ‘’Nous allons aborder ce match avec beaucoup de confiance, malgré la manière dont on s’est qualifié. On est passé par la petite porte, maintenant on doit montrer un autre visage’’, dit-il.