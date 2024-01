Sénégal-Côte d’Ivoire : Hervé Renard avait déjà étudié le jeu des Lions et établi son…

Aliou Cissé n’affrontera pas Hervé Renard dans cette 34e CAN. Le technicien sénégalais sera bel bien à la tête du Sénégal, lundi (20h GMT) pour le match 6 des huitièmes de finale de la compétition. Son collègue français en revanche ne sera pas sur le banc de l’adversaire, la Côte d’Ivoire. La demande de la Fédération ivoirienne de football (FIF) de se faire prêter le sélectionneur des Bleues pour une pige sur le banc des Éléphants, pour le reste du tournoi, ayant été rejetée par la Fédération française de football (FFF).



Mais selon L’Équipe, avant même de connaître le verdict de son employeur, Hervé Renard était déjà dans la peau du sélectionneur de l’équipe ivoirienne. «Il s’est imaginé à la tête des Éléphants, lundi face au Sénégal, un adversaire étudié de très près hier (jeudi). Le plan de jeu était quasi bouclé, les valises prêtes», rapporte le quotidien sportif français dans son édition de ce vendredi 26 janvier.



Le véto de la FFF remettra tout en cause. Hervé Renard devra se consacrer exclusivement à l’équipe de France féminine en vue de la Ligue des nations, qui démarre le 23 février prochain, et des JO l’été prochain.



Franck Kessié et Cie seront dirigées lundi par Émerse Faé, désigné sélectionneur intérimaire après le limogeage de Jean-Louis Gasset.