Sénégal-Egypte: Aliou Cissé affiche sa confiance

Plus que quelques heures avant la manche finale du remake de la dernière finale de la coupe d’Afrique des Nations. Le Sénégal et l’Egypte se retrouvent pour se disputer le ticket qualificatif pour la prochaine coupe du monde au Qatar en novembre prochain ce mardi 29 mars à Diamniadio.





Présent en conférence de presse ce lundi, le coach Aliou Cissé a affirmé que ses hommes et lui sont fin prêts pour aborder cette rencontre : « Nous avons travaillé des choses et j’ai envie de les voir dès le début de la rencontre. En réalité, nous sommes conscients de nos qualités, nous savons que nous avons énormément de potentiels, nous avons les arguments à faire-valoir pour gagner ce match. Donc, il n’y a pas de hantise ; il n’y a pas de craintes. »





Pour le technicien sénégalais, le vent peut tourner en faveur du Sénégal à n’importe quel moment à condition de rester concentré. « Mais effectivement, le temps joue contre nous et je crois que c’est le temps notre pire ennemi. Ceci étant, il ne faut pas aussi partir la fleur au fusil et faire n’importe quoi. Revenir au score, ça peut se faire très rapidement ou pas. Ça peut se faire à la 50e minute ou à la 95e minute… L’essentiel est que l’on revienne dans ce match pour que l’on puisse espérer jouer un deuxième match qui nous fera gagner », a expliqué Aliou Cissé.





L’hypothèse de l’euphorie du sacre au soir du 6 février avait été brandie pour expliquer la défaite des lions lors du match aller au Caire. Une thèse que ne partage pas le natif de Ziguinchor qui explique que ses hommes ont toujours eu conscience des enjeux : « Les matches sont difficiles et les langues peuvent se délier et dire que l’on a été euphorique, non ! On est concentré et vous ressentez cette confrontation en moi et auprès de mes joueurs pour justement donner la meilleure réponse possible demain face à l’Egypte. »