Sénégal-Egypte : Aliou Cissé publie une liste de 26 joueurs avec Sabaly et Bingourou Kamara

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé a publié ce vendredi la liste des Lions qui prendront part à la double confrontation face à l’Egypte éliminatoire du mondial Qatar 2022.





Une liste marquée par les retours de Bingourou Kamara et Youssouph Sabaly qui n’a pas pris part à la dernière Can pour cause de blessures. A part Ibrahima Mbaye, Alfred Gomis et Joseph Lopy blessés, le technicien sénégalais n’a pas apporté beaucoup de changements par rapport au groupe qui a été sacré champion d’Afrique.