Sénégal-Egypte : Découvrez le onze de départ de Aliou Cissé

Pour le match retour des barrages de la coupe du monde 2022, le technicien Aliou Cissé a procédé à des changements par rapport au match aller.



Abdou Diallo blessé, sera suppléé par Pape Abdou Cisse. Dans l'animation offensive, Bouna Sarr et Ismaila Sarr animeront les côtés. Sabaly retrouve une place de titulaire sur le flanc droit. Gana et Mendy seront en position de milieu axial.



Sadio Mané et Boulaye Dia seront à la pointe de l’attaque.



Le coup d’envoi est prévu à 17h GMT.



Le onze sénégalais:



Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Abdou Cisse, Saliou Ciss, Gana Gueye, Namphalys Mendy, Sadio Mané,Ismaila Sarr, Boulaye Dia