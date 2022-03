Sénégal-Égypte : Des jeunes marchent de Vélingara à Bambali pour suivre le match auprès de la famille de Sadio

Des jeunes marchent de Veingara à Bambali pour suivre le Match

Des jeunes de la commune de Vélingara ont quitté leur localité à pied depuis samedi matin pour rejoindre Bambali, le village natal de Sadio Mané, afin de suivre le match avec la famille du Ballon d’or africain. Après une marche sur une distance de 216 km, ils ont fait escale ce matin à Sédhiou.





« Nous avons quitté Vélingara le samedi 26 mars vers 05 heures du matin pour rejoindre Bambali à pied. On est arrivés à Kolda hier à 10 heures. Ensuite vers 11 heures maximum, nous avons continué notre marche pour arriver à Sédhiou aujourd’hui vers 08 heures. Nous allons continuer jusqu'à Bambali pour rencontrer la famille de Sadio Mané, mais aussi Sadio Mané parce que nous sommes ses fans et avons créé une association de fans club Sadio Mané à Vélingara", explique leur porte-parole sur Rfm.





Et d'ajouter : "Nous allons continuer notre marche vers notre destination Bambali pour suivre le match avec la famille de Sadio Mané et supporter les Lions. C'est la première fois, mais Sadio Mané vaut plus que ça », a indiqué Sadia Ly, un des jeunes fans de Sadio.