Sénégal-Egypte : L'ancienne gloire, Pape Fall, livre les ingrédients du succès

Pape Fall, Ancienne Gloire

Après une défaite sur le score d’un but à zéro, au match aller au Caire, Aliou Cissé et ses hommes remontent en selle pour un assaut final contre la formation égyptienne. Les lions devront sortir les griffes pour espérer une qualification contre les pharaons.





L’équipe égyptienne, Pape Fall la connaît bien. L’ancien latéral droit a participé à la Coupe d’Afrique des Nations au Caire en 1986 avec l’équipe du Sénégal. Une compétition qui avait vu les lions s’imposer face à l’Egypte au match d’ouverture sur le score d’un but à 0. 36 ans après, les deux formations vont de nouveau croiser le fer mais cette fois-ci, dans l’antre flambant neuf du pays de la Teranga : le stade Me Abdoulaye Wade.





Pour l’ancien latéral droit passé par l’Olympique de Marseille et le stade Malherbe de Caen, les lions devront commencer le match tambour battant : « Je pense aussi qu’il va falloir imposer beaucoup d’agressivité et d’engagement dans ce match mais aussi être prêt sur le plan de l’efficacité en concrétisant les premières occasions que l’on aura ».





Entraîneur adjoint au stade Malherbe de Caen de 2007 à 2013, Pape Fall estime que l’envie de marquer ne doit pas se transformer en une obsession aveuglante au risque de se faire surprendre. « Il faudra jouer avec le cerveau. Si les Egyptiens marquent un but, nous serons obligés d’en marquer 3. C’est un match qui va recourir à une bonne gestion au niveau des animations aussi bien offensives que défensives », dit l’ancien entraîneur du Dubai Cultural Sport Club.





Depuis son accession à la tête de la sélection égyptienne, le technicien portugais Carlos Queiroz a fait de la solidité défensive son atout majeur. Avec leur avance d’un but, tout porte à croire que cette tactique sera privilégiée. « On sait que les Egyptiens vont venir ici pour jouer la transition. A la perte du ballon, il va falloir faire attention à un joueur comme Salah et le peu de contre qu’ils auront », averti Pape Fall.