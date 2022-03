Sénégal/Egypte: La Fédération Sénégalaise met en garde contre la vente frauduleuse de tickets

La Fsf alerte sur une vente frauduleuse de billets du Match Senegal-Egypte

La Fédération sénégalaise de football (FSF) informe, dans un communiqué, qu’elle a constaté "des tentatives de confection et de vente parallèle de tickets frauduleux pour le match retour Sénégal Vs Egypte prévu le 29 mars 2022 Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio". Match comptant pour les barrages de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, note la FSF dans un communiqué.





La Fédération dégage toutes ses responsabilités en rappelant que "seul le partenaire technique Diotali, est habilité à produire et commercialiser la billetterie sur la plateforme www.gaindéyi.com".