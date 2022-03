Sénégal-Égypte : Mané-Salah, comment Liverpool a coupé la poire en deux

Il fallait garder le juste équilibre : féliciter l’un à la hauteur de sa performance sans frustrer l’autre. Liverpool a trouvé la parade après la qualification au Mondial 2022 du Sénégal de Sadio Mané aux dépens de l'Égypte de Mohamed Salah.



Sur Twitter les Reds ont coupé la poire en deux. Ils ont d’abord rappelé les faits : «Sadio Mané et le Sénégal se qualifient pour la Coupe du monde après une victoire aux tirs au but contre l’Égypte.» Bref, Liverpool a adressé ses «félicitations à Sadio». Affection et sobriété.



Ensuite, le club du nord de l’Angleterre a fait un clin d’œil bienveillant au Pharaon. «Nos encouragements à Mo (Salah)», ont envoyé les Reds avant de passer à la suite.



«Nous avons hâte de vous revoir tous les deux», a conclu Liverpool, qui est en course pour le titre de champion d’Angleterre et la Ligue des champions.

Sadio Mane and Senegal qualify for the #WorldCup after a shootout win over Egypt.



Congratulations Sadio and commiserations, Mo. We can't wait to have you both back ? pic.twitter.com/kyBBNi7g2e