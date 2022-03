Sénégal-Egypte/Sofiane, Kamara, Sarr… : Ces renforts qui s'imposent à Cissé ?

Aliou Cissé vers un renfort de joueurs face à l'Egypte

Les Lions qui ont remporté le premier titre continental du Sénégal, ont marqué les esprits et sans doute consolidé la confiance que le sélectionneur avait en eux notamment pour les prochaines sorties des barrages éliminatoires du mondial 2022. Mais Aliou Cissé devrait, en fonction des formes des uns et des autres et de la disponibilité de certains, composer sa liste face à l’Egypte, les 25 et 29 mars.

Aujourd'hui, le potentiel ne manque pas pour le technicien sénégalais, car le titre de champion d’Afrique semble convaincre beaucoup de jeunes binationaux qui ont manifesté leur désir de porter les couleurs du Sénégal. La tanière est désormais la convoitise de certains Sénégalais qui ont la double nationalité et qui depuis longtemps hésitent entre leur pays d’accueil et celui de leur naissance.

Si on parle d’un éventuel retour de Youssouph Sabaly contre l'Egypte, les noms de certains binationaux sont aussi évoqués pour renforcer l’équipe qui a montré, malgré le sacre à la Can 2021, des signes de fébrilité par moments au niveau de certains secteurs. C’est dans ce sens que plusieurs observateurs citent les noms de Sofiane Diop, Boubacar et de Malang Sarr pour combler des errements qui souvent hantent l’esprit du sélectionneur en cas d’absence de certains joueurs cadres.





‘’On ne chance pas une équipe qui gagne’’





Mais le moment est-il idéal pour faire appel à de nouveaux joueurs? Les avis des techniciens sont divergents. Aliou Cissé avait déjà montré sa position sur une éventuelle arrivée de nouveaux joueurs dans la tanière. « Que ce soit Boubacar Kamara, Sofiane Diop ou Malang Sarr, ce sont des joueurs qui sont appelés à rejoindre l’équipe. Mais il ne s’agit pas de faire une révolution dans un groupe qui est champion d’Afrique », avait expliqué le technicien quelques jours après le sacre des Lions en Coupe d’Afrique.





Selon l’ancien défenseur des Lions et ex-coach des moins de 17 ans, Aly Male Cissé, c’est le moment pour ces jeunes binationaux de prendre leur décision pour rejoindre la tanière. ‘’Il y a certainement nécessité de prendre des joueurs qui ont le talent et qui veulent rejoindre le Sénégal. Aliou Cissé les a à l'œil depuis très longtemps. Il y a d’autres joueurs qui veulent venir, Kamara Sofiane et Malang Sarr sont très talentueux et le Sénégal a besoin d’eux. Et trop de bien ne nuit pas, a-t-on l’habitude de dire. Si Aliou Cissé à la possibilité de les prendre, je ne vois pas le problème. Toutefois, les changements doivent se faire de manière intelligente’’, lance-t-il.





Pour Aly Male, ‘’si vraiment ils (Sofiane, Kamara et Malang) veulent venir, c’est le moment. Il ne faut pas qu’ils attendent une éventuelle qualification du Sénégal à la coupe du monde pour venir. C’est comme si on prend les autres faire le job pour ensuite faire venir d'autres pour jouer la coupe du monde. Mais le problème que je me pose, c’est de savoir s’ils vont s’adapter à la période et le lieu?’’





Une question qui sans doute pourrait pousser Cissé à se passer de ces jeunes joueurs sénégalais. Mais ce qui est sûr, c'est que Sofiane et Boubacar Kamara font parler de leur talent et suscitent beaucoup d’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Leur arrivée pourrait apporter beaucoup au niveau de l’entrejeu sénégalais et dans l’animation offensive. Mais leur convocation pourrait aussi secouer la stabilité du groupe qui a réussi à s’installer sur le toit de l’Afrique lors de la Can.





Pour le coach Beau Saliou Touré, Aliou Cissé doit faire dans la continuité pour se qualifier au mondial.





‘’Ce n’est pas le moment idéal pour faire des changements. Pour moi, le temps est un peu court et il doit se baser sur la continuité pour la double confrontation face à l’Egypte. En football, on a l’habitude de dire qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut reconduire le même groupe qui a gagné la Can. Si on réussit à se qualifier au mondial, on aura largement le temps de faire d’autres choix’’, soutient l’ancien coach de Jamono de Fatick.





Kamara, le profil idéal pour la succession de Gana Guèye





Mais le jeune technicien sénégalais n’est pas figé. Beau Touré qui prône la continuité, est aussi convaincu qu’Aliou Cissé doit renforcer certains secteurs de son équipe. Mais les changements doivent se faire de manière rationnelle.





‘’S’il y a un impératif de renforcer un secteur lors de ces deux rencontres, ce serait au niveau de l’entrejeu avec Boubacar Kamara et Sofiane Diop qui sont de très bons joueurs. Mais je suis convaincu que le groupe qui a battu l’Egypte en finale fera l’affaire pour se qualifier’’, lance Beau Touré.





Actuellement, les titulaires de Cissé au niveau du milieu de terrain, à l’exception de Pape Guèye, sont tous trentenaires. Et depuis leur retour de la Can, ils manquent de temps de jeu dans leurs clubs. Le sélectionneur des Lions est donc dans l’obligation de renouveler ce secteur et les profils ne manquent pas.





‘’Boubacar Kamara au milieu, c’est un bon profil. Si on se qualifie à la coupe du monde, Gana peut être convoqué, après il va, peut-être, penser à prendre sa retraite internationale. Il faut donc savoir préparer la relève’’, prévient Aly Male.





Mais pour l’ancien défenseur de l’équipe nationale, l’entrejeu n’est pas le seul secteur de l’équipe qui doit être renforcé. Les flancs de la défense, qui ont été depuis longtemps le maillon faible de l’équipe nationale, sont toujours un des grands chantiers qu’Aliou Cissé doit bâtir.





‘’Il faut aussi renforcer le côté droit et le retour Youssouph Sabaly sera une bonne chose pour l’équipe nationale du Sénégal. Le côté gauche aussi doit être renforcé, parce que Salif Cissé a atteint les 30 ans. Il n’est pas aussi jeune que ça’’, rappelle-t-il.





Aliou Cissé a certainement besoin de renforcer son équipe, mais le technicien sénégalais ne semble pas être prêt à apporter des changements par rapport au groupe qui a remporté la Can pour la double confrontation contre l’Égypte pour les éliminatoires en vue du mondial 2022.