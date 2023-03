Sénégal, enfin une nation de football !

« A force de se moquer du Sénégal qui ne gagnait rien au foot : on a créé un monstre qui rafle tout désormais : Doublé historique CAN 2021 et CHAN 2022 ». Charles Mbuya, journaliste à Canal plus, n’avait encore rien vu. A sa liste, il devra ajouter non seulement le 7ème titre en Beach soccer décroché en octobre dernier au Mozambique, la coupe des malentendants, mais surtout la coupe d’Afrique des moins de 20 ans, remportée par le Sénégal, samedi 11 mars 2023 en Egypte, face à la Gambie.







Le Sénégal devient enfin une nation de football. Avec le premier titre continental de l’équipe A en 2021, la finale de 2019 perdue face à l’Algérie, la première place en Afrique longtemps conservée par Sadio Mané et Cie, le Sénégal écrit ses plus belles pages dans l’histoire du football africain. Le pays de la Téranga surfe sur les vagues du ballon rond. La seule fausse note est le mondial qu’il n’a pas bien réussi. Avec l’absence de Sadio Mané, l’équipe a manqué d’énergie et la lourde défaite en quart de finale (3 à 0) face à l’Angleterre vient laisser un petit goût amer à ce tableau idyllique.





Sinon, le Sénégal vit un moment de rêve et de règne sans partage. L’année 2023 sonne comme une consécration. Le Sénégal remporte deux titres continentaux. D’abord son premier titre en Chan en janvier, puis la médaille d’or chez les petites catégories en mars.





Le plus beau dans cette histoire est que toutes les équipes sont dirigées par des nationaux : Aliou Cissé, Pape Thiaw et Malick Daff. Ceci devrait donc lever définitivement le doute sur la capacité des Africains à occuper valablement le poste de sélectionneur et à mener leur équipe vers le succès. Une thèse que viennent conforter l’Algérien Djamel Belmadi vainqueur de la Can en 2019 et le Marocain Walid Regragui qui a présenté une équipe séduisante lors du mondial, avec à la clé une qualification historique en demi-finale et une parcours terminé au pied du podium.





Légèreté avec le Jaraaf en coupe Caf





Il reste que du côté du Sénégal, ce tableau presque parfait ne doit pas cacher les carences. En effet, le football en club reste un désert au pays. Les clubs, que ce soient les anciens ou les nouveaux centres de formation sont à la traîne sur le continent. Les équipes sénégalaises sont vite éliminées en ligue des champions. On a même vu un club (Jaraaf) rester sur la touche de la Coupe Caf pour absence de formalités administratives. Un gros scandale traité comme un petit détail par le club et la fédération et qui montre qu’il y a encore énormément de pas à faire de ce côté-là.





Pourtant, les équipes nationales montrent qu’il n’existe pas de fatalité, c’est une question de travail sérieux et rigoureux. En effet, aussi longtemps que les équipes nationales étaient secouées par des affaires de primes, de différends entre entraîneurs, joueurs et fédéraux, rien n’a été gagné. Il a fallu que tout le monde travaille et tire dans la même direction en y mettant les moyens pour que les résultats suivent. Et c’est le même procédé qu’il faudra utiliser pour les clubs. Pour que le Sénégal devienne une nation de football à tous les niveaux, équipes nationales comme clubs.