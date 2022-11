Sénégal-Equateur : Des surprises dans la compo des Lions

Aliou Cissé a effectué des changements dans le onze de départ des Lions contre l’Equateur par rapport à la dernière sortie contre le Qatar. Pour la première fois, le sélectionneur des Lions a titularisé Pape Guèye, Pathé Ciss et Ilimane Ndiaye.



Ainsi Gana Gueye, Pape Guèye et Pathé Cissé seront dans l’entrejeu. Ismaïla Sarr, Ilimane et Ndiaye et Boulaye Dia seront en attaque.



Pour la première fois, Nampalys va démarrer le match sur le banc. Ainsi que Krépin Diatta qui faisait l’objet de nombreuses critiques.