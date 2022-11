[Analyse] Sénégal-Equateur : Quel système de jeu pour obtenir la qualification ?

Analyse du Match Senegal-Equateur

« Nous allons vers un match très difficile, face à une équipe [Equateur] qui défend bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c’est notre quotidien. En réalité, depuis que je suis là, ce sont des matchs à pression, des matchs décisifs et très importants », a déclaré, ce lundi, Aliou Cissé. Mais avec quel système de jeu devra-t-il aborder ce match couperet ?





« Finale », « guerre », « match de la dernière chance »… Réagissant au micro des envoyés spéciaux de la presse sénégalais à Doha, les Lions ont déjà annoncé la couleur pour leur match de ce mardi (15h Gmt), contre l’Equateur. Après s’être complètement relancée dans la course en battant le pays hôte de la Coupe du monde (3-1), la bande à Kalidou Koulibaly a promis de suivre à la lettre les consignes de leur coach Aliou Cissé, qui a « l’intention de continuer l’aventure ».





Mais, face à la « Tri » équatorienne, qui a la réputation d’avoir des joueurs athlétiques, physiques et très techniques, le coach des Lions est tenu de changer de système de jeu. D’autant plus qu’un match nul est synonyme d'élimination, même si le sélectionneur équatorien, Gustavo Alfaro, en fin stratège, a déclaré qu’il ne cherchait pas à défendre face aux champions d’Afrique.





D’abord, il faut mettre en avant une attaque beaucoup plus flexible, qui privilégie les déplacements rapides pour arriver à casser les lignes, notamment devant la cage de l’équipe adverse. Et pour ce faire, Ilimane Ndiaye semble en détenir la clef.





D’ailleurs, tous les techniciens sénégalais sont presque convaincus que ce jeune Lion de 22 ans devrait être titulaire aux côtés d’Ismail Sarr (ailier gauche) et de Nicolas Jackson, très rapide et en forme avec Villeréal (ailier droit) et d’un attaquant de pointe (Boulaye Dia ou Famara Diédhiou).





Du fait de sa vivacité, de sa rapidité et de ses capacités de dribbleur, le joueur de Sheffield United (D2 anglaise) devrait être aligné pour seconder le 9 (son poste naturel en club), au détriment de Krépin Diatta, visiblement encore affecté par sa longue pause pour cause de blessure.





Face à cette solide défense de l’Equateur (1 seul but encaissé en deux matchs), l’attaque sénégalaise devra miser sur des jeux de provocation pour non seulement trouver la faille, mais aussi chercher des penalties.





Pour la bataille du milieu de terrain, Aliou Cissé pourrait compter encore une fois sur l’expérimenté duo Nampalys Mendy et Idrissa Gana Guèye.





Pour ce qui est de la défense, elle peut rester intacte.





Toutefois, en seconde période, il faudrait penser à lâcher des « pistons » comme Moussa Ndiaye, Bamba Dieng, Papa Guèye et Papa Matar Sarr pour apporter du sang neuf et profiter de l’éventuelle fatigue de la défense adverse. Car, même si le milieu récupérateur de la «tri », Jhegson Méndez, est suspendu suite à deux cartons jaunes, le milieu risquera de souffrir, si l’on sait que Idrissa Gana Guèye, par exemple, ne semble plus avoir 90 minutes dans les jambes. Et pour éviter une quelconque déconcentration, Cissé ne doit en aucun cas « oublier » ses jeunes, qui devront, tout de même, être bien préparés psychologiquement.