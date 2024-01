Sénégal-Gambie : les supporters gambiens et le mariage de Sadio Mané

Le Sénégal débute la campagne de conservation de son titre de champion d’Afrique contre la Gambie, ce lundi 15 janvier (14h) à Yamoussoukro (Groupe C). Dans la ville ivoirienne, les supporters gambiens ont déjà annoncé la couleur. Vêtus du maillot des Scorpions, ils clament que leurs joueurs vont marcher sur les hommes de Aliou Cissé.



Et lorsqu’on leur rappelle que Lions comptent en leur sein un Double Ballon d’Or, ils répliquent par la raillerie. «Sadio Mané takana diabar, dafay weak fan y (Sadio Mané s’est marié récemment, il ne sera pas à 100%)», rigole un Gambien en dreadlocks interrogé par L’Observateur.



Ce dernier d’asséner : «Vous les Sénégalais, comme voulez-vous compter sur Sadio Mané qui, en plus de l’âge, avait disparu pendant que ses coéquipiers s’entraînaient pour aller consommer son mariage.»



Comme pour donner de la voix à leur compatriote, rapporte le journal du Groupe Futurs Médias, des supporters entonnent «Sadio takana diabar, Gambia win… (Sadio s’est marié, la Gambie gagne)».