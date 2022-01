Sénégal-Guinée (0-0) : Aliou Cissé évalue ses joueurs

Le sélectionneur national du Sénégal a analysé la prestation de ses joueurs, après le match nul (0-0) face au Syli national de Guinée, pour le compte de la 2e journée de la poule B de la Can-2021. Le technicien sénégalais se dit satisfait du match livré par ses hommes.





"Je suis satisfait, dans la mesure où, en seconde période, on a été très agressif. On a joué avec beaucoup plus de d’engagement. Tout le contraire de la première période où on a manqué d’impact, de lucidité. L’utilisation du ballon n’a pas été assez propre", remarque Aliou Cissé.





"Nous vivons des moments compliqués, très difficiles. Mais ce qui est important, c’est de se qualifier en 8es de finale. Maintenant, on va bien se préparer pour le match contre le Malawi prévu la semaine prochaine», ajoute-t-il.