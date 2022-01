[ Vidéo] Sénégal-Guinée : Aliou Cissé recadre Kaba Diawara, pointe du doigt le protocole sanitaire et donne le capitanat à Sadio Mané

Aliou Cisse recadre Kaba Diawara de la Guinée

En conférence de presse de veille de match contre la Guinée, pour le compte de la 2e journée de la poule B de la Can-2021, Aliou Cissé est revenu sur plusieurs points.





Le sélectionneur des Lions a apporté la réplique a Kaba Diawara de la Guinée, qui soutenait que le Sénégal est favorisé par l’arbitrage.





«Je n’ai pas lu les propos de Kaba (Diawara). On se connaît depuis plus de 24 ans et on a vécu de très bons moments. Je le félicite pour son poste. Mais je le comprends. C’est peut-être par manque d’expérience, parce que c’est sa première Can, qu’il tient ces propos. Maintenant, peu importe ce qu’il dit, ça reste un match de foot. Nos relations sont au-dessus de ce match. Le Sénégal et la Guinée, c’est le même peuple. Il ne peut y avoir que la paix entre ces deux pays», répond Aliou Cissé.





Ce dernier est également revenu sur la vague de joueurs touchés par la Covid-19. «Gana n’est pas là, tout comme Fodé Ballo. On n’est pas sûr de récupérer Saliou Ciss, ni Nampalys ; Édouard n’est pas là, non plus… A l’absence de Kalidou et Gana, c’est Sadio Mané qui portera le brassard pour ce match contre la Guinée», précise-t-il.