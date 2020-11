Sénégal-Guinée Bissau : Les lions au complet









































Le second et dernier groupe des Lions a rejoint la Tanière ce lundi soir, renseigne la page Facebook de la fédération sénégalaise de football (FSF). Sur les photos publiées, on aperçoit Sadio Mane, Boulaye Dia ou encore Moussa Wague. Hier, 9 joueurs avaient déjà rejoint le groupe D’Aliou Cisse . Le Sénégal fera face à la Guinée Bissau le Mercredi 11 novembre 2020 à 16h au Stade Lat Dior, pour le compte des éliminatoires de la Can 2022.