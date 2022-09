Sénégal-Iran (1-1): Aliou Cissé pointe du doigt le manque d’efficacité en attaque

La rencontre amicale entre le Sénégal et l'Iran, ce mardi en Autriche, s’est soldée par un match nul (1-1). Pourtant les Lions pouvaient prendre le meilleur s’ils avaient plus d’efficacité en attaque. Rien qu’en première période, Sadio Mané et ses partenaires ont manqué plus de quatre occasions franches d’ouvrir le score.





Des erreurs qui n’ont pas inaperçu aux yeux du sélectionneur. En conférence de presse d’après match, Aliou Cissé a pointé du doigt les ratés de ses poulains. ‘’Le contenu de ce match est intéressant, mais c’est dans l’efficacité qu’il faut continuer à travailler. Effectivement quand on voit le ratio d’occasion qu’on s’est créé, on est en phase qu’on pouvait marquer au moins un deuxième but ou un troisième’’, lance-t-il.