Sénégal : la CAN de la dernière chance pour Aliou Cissé et la «génération Mané» ?

Guère convaincant en poules, le finaliste de la dernière édition est attendu au tournant en huitièmes de finale contre le Cap-Vert mardi (17h).







Le Sénégal doit passer à la vitesse supérieure. Finaliste de la dernière édition, première de son groupe et qualifiée pour les huitièmes de finale cette année, la formation d'Aliou Cissé est pourtant au centre des critiques et des inquiétudes depuis le début de cette CAN. Et pour cause. Avec un seul petit but en trois matches, les Lions de la Téranga manquent cruellement de mordant. Après sept ans passés sous les ordres d'Aliou Cissé, le Sénégal se dirige-t-il vers une fin de cycle ?





À la tête de la sélection Sénégalaise depuis 2015, Aliou Cissé est en proie à de nombreuses critiques ces derniers temps. S'il est entré dans l'histoire du Sénégal en emmenant les Lions au Mondial 2018 et jusqu'en finale de la CAN 2019, le technicien sénégalais ne jouit plus de sa côte d'antan. Alors qu'il possède dans ses rangs des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens, Aliou Cissé pratique un jeu plus que décevant dans cette 33e CAN, sa troisième à la tête de l'équipe du Sénégal. Souvent bousculés par des formations valeureuses, les Sénégalais donnent l'impression d'un manque de confiance en leurs qualités individuelles et collectives.









Lors des trois premiers matches de groupes, le Sénégal n'a jamais vraiment eu l'emprise. Même dans la victoire, les Lions souffrent terriblement : contre le Zimbabwe (1-0), Mané et les siens ont dû attendre la 97e minute pour inscrire l'unique but de la rencontre... sur pénalty (1-0). Aliou Cissé pratique un jeu direct, souvent précipité et brouillon alors qu'il a à sa disposition des joueurs très habiles balle au pied et habitués (pour la plupart) à la possession de balle en club. De quoi agacer les supporters, qui s'attendent évidemment à mieux de la part des vices champions en titre, tout comme Henri Camara, meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise, loin d'être rassuré par le jeu proposé par le Sénégal. «Même pendant nos temps forts, nous avons du mal à imprimer un style de jeu. Il faut des coups d'éclat pour s'offrir des occasions. À l’heure actuelle, le Sénégal doit dicter le rythme de ses matches et non le subir. Malheureusement, on regarde nos matchs la peur au ventre» avait déclaré la légende sénégalaise lors d'un entretien avec L'Observateur.







Des cadres vieillissants





Si le Sénégal est la première sélection africaine du classement FIFA (20e place), ce n'est pas pour rien. La «génération Mané» a déjà prouvé par le passé qu'elle constituait une grande nation du football continental. Malheureusement, les cadres de cette équipe se rapprochent plus de la fin que du début de leurs superbes carrières. Rien ne garantit que Kalidou Koulibaly (30 ans), Cheikhou Kouyaté (32 ans) ou encore Idrissa Gueye (32 ans) et Sadio Mané (30 ans en avril) participeront aux prochaines CAN avec le Sénégal en 2023 et 2025. Avec une moyenne d'âge des onze titulaires (lors du dernier match) à 28,9 ans et des prestations en déclin, le groupe sénégalais à peut-être besoin d'un vent de fraîcheur…





Plus le droit à l'erreur





Si la menace plane au-dessus de la tête d'Aliou Cissé et de certains cadres, les Sénégalais n'ont pas dit leur dernier mot. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN, les Lions ont encore le temps de se réveiller, et d'aller chercher ce premier sacre de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Dans une CAN particulièrement disputée, où même les petites équipes peuvent manger les grosses (les défaites de l'Algérie contre la Guinée équatoriale ou du Ghana contre les Comores en sont le parfait exemple), les Sénégalais doivent passer à la vitesse supérieure s'ils veulent rester dans la course.





«Les quatre matchs qui nous restent sont des matchs très importants. Nous savons que c'est une équipe qui est au-dessus de la moyenne, une équipe joueuse a déclaré Aliou Cissé, après la qualification des Sénégalais en huitièmes. Entre le Sénégal et le Cap-Vert, cela n'a jamais été facile. Il y a beaucoup de ressortissants cap-verdiens au Sénégal. Et il en est de même pour les Sénégalais qui vivent dans ce pays. Mais je peux vous rassurer que nous préparons ce match de la meilleure des façons. Nous avons la chance de récupérer l'ensemble de nos joueurs». «La génération Mané» a rendez-vous avec son histoire ce mardi à Bafoussam. Elle y affronte le Cap-Vert (qui a tenu en échec le Cameroun 1-1 et a battu l'Éthiopie 1-0) pour une place en quart de finale de cette CAN 2022.