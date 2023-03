Sénégal-Mozambique : Les prix des billets fixés

La Fédération sénégalaise de football a démarré, ce lundi, la vente des billets pour la rencontre Sénégal-Mozambique prévue vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les billets varient entre 2 000 et 150 000 F CFA.





Pour assister à la rencontre à partir de la tribune rouge latérale, il faut sortir 2 000 et 3 000 F CFA pour la tribune rouge centre. Pour les tribunes jaune virage, il faut payer 5 000 F CFA et 10 000 F CFA pour la tribune jaune centre.