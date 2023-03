Sénégal-Mozambique : Pape Guèye déclaré forfait

Le milieu de terrain du Séville FC, Pape Guèye, ne jouera pas, demain, face au Mozambique, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Can-2023. L’international sénégalais souffre d’une blessure et est déclaré forfait, selon son coach Aliou Cissé qui était en conférence de presse ce jeudi.