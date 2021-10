Sénégal-Namibie (4-1) : Victoire satisfaisante, prestation peu rassurante

Vainqueur de la Namibie 4-1, samedi dernier, le Sénégal a enregistré sa troisième victoire en autant de sorties dans la poule H des éliminatoires du Mondial-2022. Un succès qui rapproche les Lions de la qualification au prochain tour. Mais le fond du jeu ne convainc toujours pas certains techniciens.



Grâce à Idrissa Gana Guèye, Famara Diédhiou, Sadio Mané et Keita Baldé, le Sénégal s’est imposé contre la Namibie, samedi dernier, au stade Lat Dior de Thiès, sur la marque de 4 buts à 1. Les Lions consolident ainsi leur première place de la poule H, avec 9 pts.



Si le résultat est satisfaisant, le contenu du match, par contre, ne séduit pas de nombreux techniciens. Sur le plan défensif, on a pu noter, par moments, des errements sur les relances d’Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly.



Selon Cheikh Sidy Ba, ancien international et consultant, il faut impérativement rectifier le tir. ‘’La défense était le point fort de notre équipe nationale. Mais le match de samedi nous fait penser le contraire. Si, en seconde période, le score était de 3 buts partout, il ne devrait pas y avoir débat. Et ce sont des choses qui ne pardonnent pas face à de grandes équipes. Heureusement pour nous, c’était contre la Namibie. Défensivement, il y a des correctifs à apporter, mais aussi dans tous les autres compartiments de l’équipe’’, remarque Cheikh Sidy Bâ.



La paire Guèye-Kouyaté assure, Mané meilleur dans l’animation



Aliou Cissé, qui a l’habitude de jouer en 4-2-3-1, n’a pas changé son système face à la Namibie. Avec le duo Idrissa Guèye-Cheikhou Kouyaté à la récupération, Sadio Mané positionné derrière l’attaquant Famara Diédhiou, les Lions se sont montrés très efficaces en première période au niveau de l’entrejeu.



Une prestation appréciée par le coach Badara Sarr, même s’il note des défaillances sur le flanc droit de l’équipe nationale. ''Il faut noter que si en face, on a un adversaire qui base son jeu sur notre côté droit, ça peut nous créer des difficultés. On a vu, en première période, que Bouna Sarr avait des problèmes sur son côté. Quand il montait, son milieu offensif (Krépin Diarra) ne comblait pas son absence. Il faut revoir cet aspect'', déclare Badara Sarr.



Une attaque efficace



Trois des quatre buts inscrits par le Sénégal ont été l'œuvre des attaquants. Sadio Mané, Famara Diédhiou, Keita Diao Baldé ont tous trouvé le chemin des filets. Le pensionnaire de Liverpool, en plus de sa réalisation, a délivré deux passes décisives. Krépin Diatta, sur le côté droit, et Ismaila Sarr à gauche ont fait de bonnes prestations.