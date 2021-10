Sénégal-Namibie : Les Brave Warriors, l’une des proies préférées des Lions

Les hommes d’Aliou Cissé vont croiser le fer ce samedi 9 octobre 2021 avec la Namibie. Cette rencontre entre dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Les deux nations se connaissent bien. Elles se sont affrontées à 5 reprises. Et l’équipe du Sénégal s’en est toujours bien sortie.





10 mars 2001 à Dakar. Le Sénégal effectue sa 4e sortie dans le second tour des préliminaires à la coupe du monde 2002 organisée au Japon et en Corée du Sud. Les hommes de Bruno Metsu souhaitent enregistrer leur première victoire dans cette compétition après les 3 nuls lors des matchs précédents. L’équipe du Sénégal va étriller les Namibiens et s’imposer sur le score de 4 buts à 0 avec un triplé d’El hadj Diouf et un but d’Henry Camara. Bis repetita pour le match retour à Windhoek le 21 juillet. Les Lions vont remporter ce match d’un score plus large qu’à l’aller (0-5).





Les deux nations vont se retrouver 7 ans plus tard pour un match amical en vue de se préparer pour la Coupe d’Afrique des Nations de 2008 à Accra (Ghana). Là encore, la sélection entraînée par Henry Kasperczak va s’imposer (3-1).





Leurs dernières confrontations étaient dans le cadre des éliminatoires de la CAN au Gabon en 2017. Aliou Cissé et ses hommes n’ont pas dérogé à la règle en s’imposant dans les deux matchs sur le même score de 2 buts à 0. Le bilan de ces rencontres est sans appel. 5 matchs, 5 victoires, 16 buts marqués contre un but encaissé.





Des brave Warriors revanchards