SÉNÉGAL – BÉNIN (CAN U20) : Les «Lionceaux» pour une qualification en Coupe du monde

L’équipe nationale du Sénégal des moins des 20 ans affronte celle du Bénin, demain jeudi (14 h) en quarts de finale de la CAN de la catégorie. Les hommes du coach Malick Daf, grandissime favori de la compétition, veulent passer l’obstacle béninois, pour atteindre un premier objectif : une qualification au Mondial en Indonésie (20 mai-11 juin 2023).





En effet, en cas de victoire sur les jeunes Écureuils du Bénin, Samba Diallo et ses partenaires décrocheront leur ticket pour la Coupe du monde. Meilleure attaque (8 buts marqués) et meilleure défense (0 but encaissé) du tournoi jusqu’ici, le Sénégal est favori devant une équipe béninoise qui n’a marqué qu’un seul but en trois matches.





Toutefois, les matchs couperet étant souvent incertains, les Lionceaux doivent prendre très au sérieux cette équipe béninoise très accrocheuse qui va vendre chèrement sa peau.