Sénégal – Gambie (Finale de la CAN U20) : le message de Kalidou Koulibaly aux Lionceaux

La Coupe d’Afrique des Nations U20 va connaître son épilogue ce samedi 11 mars 2023. Les Lionceaux du Sénégal seront opposés aux Scorpions de la Gambie au stade international du Caire (Egypte). Hier vendredi, le capitaine des Lions de la Téranga a adressé un message à ses jeunes frères via une vidéo diffusée sur la page Twitter de la Fédération Sénégalaise de Football.





Kalidou Koulibaly dit s’attendre à un match difficile, mais reste convaincu que ses jeunes frères sauront le remporter, pour accrocher cette première étoile à leur maillot.





« Je sais que ça va être difficile. Un match très hargneux contre nos frères gambiens. En tout cas, je sais que vous êtes capables de le faire. Nous savons que vous êtes capables de le faire. On compte sur vous et j’espère que demain le titre sera entre vos mains et vous le ramènerez sur les terres sénégalaises » a déclaré le défenseur de Chelsea. Il rappelle que le Sénégal n’a jamais remporté ce trophée.





« Je vous demande à vous les U20 de gagner cette finale »





« Demain est un grand jour pour vous, pour nous et pour tout le peuple sénégalais. Ce titre nous échappe depuis plusieurs années...Nos prières vous accompagnent. Qu’Allah vous accompagne, demain, lors de la finale. Je sais que certains d’entre-vous ont participé au CHAN. Ils ont vu le bonheur qu’ils ont procuré à notre peuple. Je vous demande à vous les U20 de gagner cette finale », a exhorté le capitaine de l’équipe fanion. Le match sera très disputé ce soir. La Gambie qui dispose aussi d’une très bonne équipe tentera d’aller décrocher le Graal.