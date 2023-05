Sénégal –Israël (Mondial U20) : Le coach Malick Daf donne le ton

La Coupe du monde de football des moins de 20 ans se joue actuellement en Argentine. Si la Gambie a réussi son entrée dans la compétition, le Sénégal cherche toujours ses premiers points.







Le champion d’Afrique en titre a été battu par le Japon 1-0, lors de son premier match. Les Lionceaux de la Téranga auront l’occasion de corriger le tir cette après-midi face à Israël.





« Contre Israël, ce sera un autre match avec un contexte différent »





En tout cas, le coach Malick Daf est décidé à arracher les trois points de la partie face à un adversaire qui a aussi le dos au mur, puisqu’il a perdu d’entrée contre la Colombie.





« Contre Israël, ce sera un autre match avec un contexte différent. Eux aussi ont perdu contre la Colombie, mais ils ont fait une bonne impression. C’est une poule où tout est équilibré. Il n’y a pas mille solutions, il faut tout faire pour gagner et se replacer », a déclaré le technicien sénégalais à la FSF TV, la chaîne de la Fédération sénégalaise de football.





Malick Daf a visiblement tiré les leçons de la défaite face au Japon. Les champions d’Afrique avaient été inefficaces en attaque . « Même si on a perdu contre le Japon, on a fait un très bon match. Il y avait un bon contenu. Malheureusement, on a raté l’entame du match. On a pris un but d’emblée. L’équipe était revenue et s’est créé un nombre incalculable d’occasions, mais on n’a pas réussi à marquer » a reconnu le coach sénégalais.