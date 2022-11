Sénégal-Qatar : La revanche de Mendy et Cissé

« Édouard Mendy, le gardien de but titulaire de l'équipe nationale, l'un des héros de la séance de tirs au but d'Olembe, lors de la finale de la CAN, serait-il, du jour au lendemain, devenu un... zéro ? ». Cette question du journaliste sportif Mamadou Koumé résume à suffisance les critiques dont le portier sénégalais faisait l’objet au lendemain de sa prestation contre les Pays-Bas. Celui qui était considéré comme le meilleur gardien du monde il y a juste deux ans, s’est montré assez approximatif lors de la première sortie du Sénégal dans cette coupe du Monde 2022 au Qatar.





Dans un texte où il livrait son analyse, Mamadou Koumé invitait l’opinion à plutôt aider Mendy à sortir de la mauvaise passe en lieu et place des critiques parfois non justifiées. « Il faut savoir raison garder. Il ne mérite pas tous les sarcasmes entendus sur lui depuis la défaite des lions face aux Oranje par 2 buts à zéro ». Koumé rappelait fort justement que le Sénégal avait un problème de gardien de but depuis le départ de Tony Silva. Un vide aujourd’hui comblé par Mendy qui a montré sa capacité à plier mais à ne pas rompre face aux aléas d’une carrière d’un gardien de but.





« Ce garçon qui pointait au chômage en France, il y a quelques années pas très loin, s'est vite retrouvé titulaire dans un grand club européen (Chelsea). Il s'est imposé, a gagné des titres collectif et individuel et a acquis un statut enviable », rappelait-il.









Et c’est justement ce qui vient de se passer ce vendredi après-midi. Edouard Mendy a livré un match XXL contre le Qatar. Il a été décisif pour ne pas dire qu’il a sauvé le Sénégal. Car à deux reprises, voire trois, les Qataris avaient presque trouvé le fond des filets. Il a fallu des arrêts de grande classe du portier pour maintenir les Lions sur la bonne trajectoire.





Par cette prestation, ce gardien qui traverse une période difficile, y compris en club, prend sa revanche sur tous ceux qui avaient manqué d’indulgence à son égard. Il vient de montrer à la face du monde que, comme tout gardien de but, même parmi les meilleurs, il peut lui arriver de ne pas tirer son épingle du jeu sur un match, mais il reste un grand gardien.