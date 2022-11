Sénégal-Qatar (vendredi 13 heures): Défaite interdite pour deux équipes dos au mur

Match Sénégal-Qatar du vendredi

Le Sénégal et le Qatar ont connu le même sort dans ce mondial 2022. Ils ont été battus lors de leur première sortie sur le même score de 2-0. L’un par les Pays-Bas et l’autre par l’Equateur. Et les deux formations se retrouvent ce vendredi à 13 heures GMT (16 heures au Qatar) pour le compte de la deuxième journée de la poule A de la coupe du monde 2022.





La défaite est interdite aux deux formations qui prétendent toujours à la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Lions, qui avaient fait un bon début de match face aux Pays-Bas, avaient flanché dans les dix dernières minutes de jeu en encaissant deux buts à la 84e et dans les arrêts de jeu. Une situation qui met les hommes de Aliou Cissé dos au mur. Pour se relancer dans la course pour les huitièmes de finale, le Sénégal est dans l’obligation de battre le Qatar.





Mais la rencontre s’annonce difficile car le pays organisateur est dans la même situation que les Lions et ne veut, sans doute, pas décevoir son public. En match d’ouverture, le Qatar n’avait pas montré grand chose face à l’Équateur. Ils vont tenter de se racheter pour cette deuxième sortie.