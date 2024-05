Sénégal-RDC : « 50% des tickets seront vendus en ligne » (FSF)

La vente d’une bonne partie des tickets du match Sénégal / RDC, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, se fera en ligne. L’annonce est faite par Chamsidine Diatta, président de la commission d’organisation de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



L’invité de Sports à la source sur Sourceatv.sn explique : « On avait tenté, une fois, la vente de tickets en ligne avec beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître, mais les problèmes ne doivent pas nous pousser à renoncer. On est dans de nouvelles donnes, on est, dans le digital. Ce match, même si ce ne sera pas totalement E-ticket, 50% des tickets seront vendus en ligne. »



L’objectif, souligne le représentant de l’instance dirigeante du football sénégalais, repris par Source A, est de « mettre tout le monde à chance égale pour avoir le billet et aller regarder son match. »



Il poursuit : « Dans le passé, il y avait des quotas qu'on donnait...Et moi, je suis contre et le plus souvent les jeunes à qui on donne gratuitement les billets, c'est eux qui créent la violence. Souvent, c'est des jeunes qui ne savent rien dans le sport, mais celui qui paye son billet, c'est généralement des amoureux, des supporters authentiques. Qu’il neige ou qu'il pleuve, ils viennent toujours au stade. »



Diatta annonce que la FSF enchaîne « les réunions de préparation » pour « une organisation huilée et parfaite ».