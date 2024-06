Sénégal-RDC : Le défenseur Moussa Niakhaté prêt à contenir l’attaque congolaise

Face à la RDC, jeudi prochain, au stade Abdoulaye Wade, la défense sénégalaise devra faire face à une attaque des Léopards amenée par Yoane Wissa et qui avait porté les siens en demi-finales de la dernière CAN. Mais cette puissance offensive ne fait pas trembler Moussa Niakhaté, pièce-maîtresse de la défense des Lions.