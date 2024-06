Sénégal - RDC: Rémy Ngono tacle Sadio Mané après sa pique à Aliou Cissé

Le Sénégal a été tenu en échec (1-1) par les Léopards de la République Démocratique du Congo, le jeudi 06 juin dernier, au stade Abdoulaye Wade de Diamiadio. Après ce match entrant dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Sadio Mané a lancé une pique à son coach Aliou Cissé.





En effet, l’attaquant d’Al Nassr a remis en cause le système de jeu mis en place par « El tactico ». «Je pense qu’on a fait un match correct dans l’ensemble. A mon avis, je pense qu’on doit revoir notre système. On a essayé de jouer en combinaison et dans l’ensemble ça n'a pas marché comme il le faut. Donc, pour être redoutable, on doit comme je l’ai dit revoir le système » avait déclaré l’ex-star de Liverpool.













« Les sélectionneurs africains, ils réussissent à monter et dès qu’il y a une petite glissade,… »









Chroniqueur de l’émission Radio Foot International sur RFI, Rémy Ngono, n’a pas aimé la prise de parole du Champion d’Afrique 2022.





Pour lui, Mané aurait dû tenir ce discours au sélectionneur dans les vestiaires, pas devant les caméras. « Cela me surprend plutôt négativement de la part d’un leader », a attaqué Rémy Ngono.





« Il devait tenir ses propos avec son entraîneur dans les vestiaires, parce que lorsqu’on regarde les prestations de Sadio Mané, où il est allé en 8ème de finale à la dernière CAN, on a vu qu’il n’a pas pesé (sur le jeu). Aliou Cissé pouvait le mettre sur le banc. Qu’est-ce que le Sénégal aurait pu dire ? Les sélectionneurs africains réussissent à monter et dès qu’il y a une petite glissade, tout le monde commence à dire ‘’il faut qu’il fiche le camp’’ », a déploré le journaliste camerounais connu pour ses proverbes africains.









« Il y avait un noyau qui a vieilli en commençant par Sadio Mané »









Il pense qu’on doit accorder des circonstances atténuantes au sélectionneur Cissé et éviter si "bêtement de le fragiliser". Actuellement, poursuit Rémy Ngono, « il y a un problème de génération » chez les Lions du Sénégal.