Sénégal-Rdc: Sébastien De Sabre explique sa tactique pour accrocher les Lions

Mené par le Sénégal en première période, la RD Congo a réussi à revenir au score à la 86e mn de jeu de la rencontre de la troisième journée de la poule B des éliminatoires du mondial 2026. Ce grâce à des changements opérés par le sélectionneur des Léopards, Sébastien de Sabre.





En conférence de presse, le technicien français est revenu sur ses choix tactiques. “En première période, on avait fait le choix de jouer un contre un sur les deux attaquants sénégalais, Diallo (Habib) et Jackson. Mais en deuxième période, on a décidé de jouer sur les côtés“, dévoile-t-il.