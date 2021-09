[Décryptage] Sénégal-Togo : Une victoire et des interrogations...

Décryptage sur le match Togo-Sénégal

Le Sénégal débute sa campagne qualificative pour le mondial 2022 par une victoire sur le Togo sur le score de 2 buts à zéro. Une victoire qui ravit de nombreux spécialistes du football sénégalais. Pour d’autres, la prestation des Lions les laisse sur les leur faim. Ils disent attendre plus et mieux de la première nation africaine au classement Fifa.





Les Lions ont réussi à venir à bout de l’équipe du Togo grâce à des réalisations de Sadio Mané à la 56e minute et d’Abou Diallo à la 81e minute de jeu. Des buts qui sont donc intervenus en seconde période après une première partie de jeu où on semblait voir l’équipe du Sénégal chercher ses repères. Mais Pour ‘’l’international’’ Mbaye Sène, présentateur de l’émission ‘’Team Inter’’ sur la DTV, seule la victoire est belle : « Il est vrai que l’on reproche très souvent à cette équipe d’être moins joueuse mais, ce qui est important, c’est la victoire à clé et de bien débuter ces éliminatoires pour le prochain mondial », dit-il. Un avis que ne semble pas partager Cheikh Sidy Ba, ancien international sénégalais. Bien que satisfait de la victoire au bout, l’ancien défenseur des Lions n’a pas été séduit par le jeu des hommes d’Aliou Cissé : « le Sénégal doit montrer encore plus d’autant plus qu’il aspire à gagner la prochaine coupe d’Afrique ». Il poursuit : « Cette équipe doit pouvoir mieux maitriser son sujet surtout avec des équipes du calibre du Togo et prendre le jeu à son compte pour devenir un prétendant sérieux pour la prochaine coupe d’Afrique des Nations », analyse le consultant à la RTS1.





Un 4-2-3-1 qui suscite des interrogations





Une prestation des Lions qui s’explique sans doute par le schéma tactique choisi par coach Aliou Cissé, c’est en tout cas le point de vue de Salif Diallo, journaliste sportif à l’APS. Le par ailleurs consultant pour les chaines de télévision pense que le 4-2-3-1 de l’entraineur sénégalais n’avait pas lieu d’être d’autant plus que certains joueurs n’étaient pas dans leurs positions préférentielles : « on change pour apporter un plus. Il aurait été préférable qu’il mette en place son système préférentiel à savoir un 4-3-3. Au lieu de ça, il a opté pour un système inédit et a positionné le jeune Pape Matar Sarr sur l’aile droite, lui qui préfère jouer en tant que milieu axial avec la possibilité de se projeter vers l’avant » lance le journaliste. Autre repositionnement qui a fait parler, celui de Sadio Mané. Le joueur de Liverpool a été placé derrière l’attaquant, un repositionnement qui ne le mettrait pas à son aise : « Je pense que Sadio est plus dangereux quand il est le sur le côté. Et on le voit avec son club de Liverpool avec qui il travaille pratiquement toute l’année qu’il est prolifique en tant qu’ailier » affirme Cheikh Sidy Ba.





« Aliou Cissé n’a pas eu assez de temps pour se préparer »





A l’instar du Sénégal, de nombreuses sélections ont dû jouer ces matchs de qualification 2 jours après avoir joué des matchs avec leurs clubs. Mbaye Sene explique ce choix du coach : « Vu les circonstances qui prévalent, l’entraîneur n’a pas eu les joueurs à temps. Certains sont venus le dimanche, d’autres le lundi pour un match qui s’est joué le mercredi. Ce qui veut dire qu’il n’a eu que 24 heures de préparation. Mais je pense que les prochaines échéances, coach Aliou optera pour un système dont il a confiance. », conclut l’international.