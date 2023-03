Sénégal U20 : Macky Sall invite les lionceaux à « garder la tête froide »

Arrivée aux environs de 18h, la délégation sénégalaise victorieuse de la dernière CAN des moins de 20 ans a été accueillie chaleureusement par un public venu en masse à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Le bain de foule s’est poursuivi durant le trajet jusqu’au palais de la république.





Sur place, ils ont été reçus par le président de la République qui a organisé une cérémonie en leur honneur. Réjoui de la performance des lionceaux, le chef de l’Etat a décidé de les récompenser à la hauteur de leur exploit. « Au-delà des primes qui vous ont été dédiés par la fédération et le ministère, j’ai décidé de vous allouer ainsi qu’à chacun des membres de la délégation de la CAN une prime spéciale de 10 millions de FCfa. Je vous félicite et vous encourage », a annoncé Macky Sall.