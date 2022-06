Sénégal VS Benin : Pape Matar dans le 11 de départ

Face au Bénin pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN, Aliou Cissé a effectué deux changements dans le onze de départ des Lions des par rapport à la dernière sortie contre l’Égypte. Il a titularisé Pape Matar et Pape Guèye dans l’entrejeux. Cheikhou Kouyaté et Gana Guèye sont sur le banc.



Voici le onze de départ



Édouard Mendy

Youssouf Sabaly

Kalidou Koulibaly

Abdou Diallo

Saliou Ciss

Nampalys Mendy

Pape Gueye

Pape Matar Sarr

Sadio Mané

Boulaye Dia

Ismaila Sarr