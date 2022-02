[CAN 2021] Sénégal VS Burkina Faso : Pluie diluvienne sur Yaoundé à quelques heures du match

Ce mercredi 2 février 2022 à 19 h, le Sénégal croisera le fer avec le Burkina Faso pour une place en finale. Aliou Cissé et ses hommes auront fort à faire face à des Burkinabè ambitieux et téméraires. Mais alors que l’heure de la rencontre s’approche à grands pas, dame nature a décidé de jouer les trouble-fêtes en menaçant la tenue de la rencontre. En effet, il pleut des cordes actuellement sur le stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Dans une vidéo parvenue à Seneweb, on y voit l’aire de jeu et la piste d’athlétisme complètement trempées. A quelques heures du match, les deux nations doivent croiser les doigts dans l'espoir que cette averse prenne fin.